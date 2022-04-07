Express Smart Game- это игра СМАРТ-КОНТРАКТА, которая позволяет вам получать пассивный доход в BNB прямо на ваш кошелек, даже без приглашения личных партнеров. Награды в BNB из игры мгновенно отправляются на ваш личный крипто-кошелек.

Логотип игры Экспресс смарт гейм

Это крипто-хайп на самом его старте, сейчас можно сказать предрелиз, так как основной запуск будет 8 апреля, когда отроются все столы.

• Тема не вечная но первые дни вы получаете своё назад и дальше получаете просто профит.

Все решения вы принимаете сами и риски берете на себя.

Все решения и риски вы принимаете сами.

Детальная инструкция по регистрации в Express Game

Подробный гайд по регистрации расписан на этой странице

🔸 Перед началом работы советуем создать новый счёт на вашем кошельке metamask

🔸 и добавить сеть BSC через сайт https://chainlist.org/

Кошелек Метамаск

Перед созданием аккаунта вы должны пополнить свой баланс, минимальная сумма это 0.127 BNB + не забывайте про комиссии сети.

💎 Переходим на сайт https://express.game

💎 смотрите чтобы ID совпадало 382676

Регистрация происходит с помощью подключения к кошельку и сразу нужно выбрать стол, мы рекомендуем сначала выбирать столы первых уровней, сейчас самый низкий доступный 3 уровнь (06.04 добавиться 2 уровень, 08.04- 1 уровень). Будьте внимательны

Откройте 2-й или 3-й уровень чтобы понять как все утроено и посмотреть интерфейс.

(Учтите что при вводе денег взыматься комиссия в 0.027 BNB)

Сколько уровней в Express Smart Game

В игре доступно 16 столов

Каждый стол можно отрыть с определенным количеством BNB ( смотреть картинку)

Количество столов и уровне в Express Smart Game

Даже если вы хотите внести 8 BNB отрыть 16 стол, лучше разделить сумму и закрыть с 3 по 12 уровень так как основная суть закрыть как можно больше столов, как можно быстрее, а уже с прибыли от открытых столов открывать более дорогие уровни.

Когда вы открыли уровень у вас может быть серая полоса- это прогресс-бар предыдущей строки заполнения строки, на которой вы купили текущий уровень.

Заполненная полоса без монетки- вы получите 74% от своего вложения.

Заполненная полоса с монетой- вы получаете чистую прибыль.

как заполняются уровни в Экспресс Гейм

По сколько вся игра построена на смарт-контрактах здесь нет третего лица и вам не нужно самому выводить деньги, все начисления сразу приходят на ваш адрес.

Какая прибыль у Экспресс Гейм

🔸 Серая полоса- вы ожидаете пока закроется предыдущая линия 🔸 Цветная полоса- вы получаете 74% от своего вклада 🔸 Цветная полоса с монетой- вы получаете ещё 74% и того вы получили 148%, с которой 48% ваша чистая прибыль, но это не всё. 🔸 Если вы реинвестируете и открываете стол выше вы продолжаете получать прибыль 74% на предыдущем столе.

Но помните , что после цикла х2 прибыль на любом уровне замораживается до тех пор, пока вы не перейдете на следующий более дорогой уровень. Умные люди)

Как работает вознаграждения в Express Smart Game

100% суммы за активацию уровня делится на 4 части: 74%, 13%, 8%, 5%. Вся сумма сразу же одной транзакцией уходит на кошельки пользователей в соответствии с правилами игры.

БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ SMART GAME — 74% уходит случайно выбранному участнику, который находится выше вас в общей структуре.

ПАРТНЁРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ SMART GAME — 26% делится между вышестоящими партнёрами (до 3 шага).

вышестоящий партнёр 1 уровня получает 13% вышестоящий партнёр 2 уровня получает 8% вышестоящий партнёр 3 уровня получает 5%

Внимание помните!! Партнёрское вознаграждение можно получать только от активированных уровней. Если вы открыли только 1-2-3 уровень — соответственно и бонусы от приглашенных рефералов вы будете получать только на этих уровнях! А если реферал открыл 4-й уровень, а вы нет — бонус вы не получите!

Работать можно и с рефералами и БЕЗ

Без рефералов через1-4 дня отбивается примерно 70% вложений.

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