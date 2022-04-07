Express Smart Game- это игра СМАРТ-КОНТРАКТА, которая позволяет вам получать пассивный доход в BNB прямо на ваш кошелек, даже без приглашения личных партнеров. Награды в BNB из игры мгновенно отправляются на ваш личный крипто-кошелек.
Это крипто-хайп на самом его старте, сейчас можно сказать предрелиз, так как основной запуск будет 8 апреля, когда отроются все столы.
• Тема не вечная но первые дни вы получаете своё назад и дальше получаете просто профит.
Все решения вы принимаете сами и риски берете на себя.
Все решения и риски вы принимаете сами.
Детальная инструкция по регистрации в Express Game
Подробный гайд по регистрации расписан на этой странице
🔸 Перед началом работы советуем создать новый счёт на вашем кошельке metamask
🔸 и добавить сеть BSC через сайт https://chainlist.org/
Перед созданием аккаунта вы должны пополнить свой баланс, минимальная сумма это 0.127 BNB + не забывайте про комиссии сети.
💎 Переходим на сайт https://express.game
💎 смотрите чтобы ID совпадало 382676
Регистрация происходит с помощью подключения к кошельку и сразу нужно выбрать стол, мы рекомендуем сначала выбирать столы первых уровней, сейчас самый низкий доступный 3 уровнь (06.04 добавиться 2 уровень, 08.04- 1 уровень).Будьте внимательны
Откройте 2-й или 3-й уровень чтобы понять как все утроено и посмотреть интерфейс.
(Учтите что при вводе денег взыматься комиссия в 0.027 BNB)
Сколько уровней в Express Smart Game
В игре доступно 16 столов
Каждый стол можно отрыть с определенным количеством BNB ( смотреть картинку)
Даже если вы хотите внести 8 BNB отрыть 16 стол, лучше разделить сумму и закрыть с 3 по 12 уровень так как основная суть закрыть как можно больше столов, как можно быстрее, а уже с прибыли от открытых столов открывать более дорогие уровни.
- Когда вы открыли уровень у вас может быть серая полоса- это прогресс-бар предыдущей строки заполнения строки, на которой вы купили текущий уровень.
- Заполненная полоса без монетки- вы получите 74% от своего вложения.
- Заполненная полоса с монетой- вы получаете чистую прибыль.
По сколько вся игра построена на смарт-контрактах здесь нет третего лица и вам не нужно самому выводить деньги, все начисления сразу приходят на ваш адрес.
Какая прибыль у Экспресс Гейм
- 🔸 Серая полоса- вы ожидаете пока закроется предыдущая линия
- 🔸 Цветная полоса- вы получаете 74% от своего вклада
- 🔸 Цветная полоса с монетой- вы получаете ещё 74% и того вы получили 148%, с которой 48% ваша чистая прибыль, но это не всё.
- 🔸 Если вы реинвестируете и открываете стол выше вы продолжаете получать прибыль 74% на предыдущем столе.
Но помните , что после цикла х2 прибыль на любом уровне замораживается до тех пор, пока вы не перейдете на следующий более дорогой уровень.Умные люди)
Как работает вознаграждения в Express Smart Game
100% суммы за активацию уровня делится на 4 части: 74%, 13%, 8%, 5%. Вся сумма сразу же одной транзакцией уходит на кошельки пользователей в соответствии с правилами игры.
БАЗОВОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ SMART GAME — 74% уходит случайно выбранному участнику, который находится выше вас в общей структуре.
ПАРТНЁРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ SMART GAME — 26% делится между вышестоящими партнёрами (до 3 шага).
- вышестоящий партнёр 1 уровня получает 13%
- вышестоящий партнёр 2 уровня получает 8%
- вышестоящий партнёр 3 уровня получает 5%
Внимание помните!!Партнёрское вознаграждение можно получать только от активированных уровней. Если вы открыли только 1-2-3 уровень — соответственно и бонусы от приглашенных рефералов вы будете получать только на этих уровнях! А если реферал открыл 4-й уровень, а вы нет — бонус вы не получите!
Работать можно и с рефералами и БЕЗ
Без рефералов через1-4 дня отбивается примерно 70% вложений.
С рефералами это просто быстрее и проще.
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Давайте взглянем на цифры, сейчас участников в матрице всего 53 000 человек. К примеру в прошлом проекте от этих админов FORSAGE, количество участников 1 800 000 😱 Поэтому потенциал огромный, сейчас в основном СНГ страны зашли, Индия, Китай где самое большое количество человек только начиyf.n входить.
Это не финансовая пирамида в ее классическом понимании. Это матрица, а не пирамида Express Smart Game! В честных матрицах, которые построены на блокчейне как эта, не бывает скама, люди которые зашли последними в них, могут не заработать лишь из-за того, что новые люди не заходят.
Приглашать не обязательно, люди потоком новые которые заходят по очереди стают под вас и вы получаете деньги. Если приглашаете быстрее и больше зарабатываете.
Скорость заполнения линии напрямую зависит от того как часто новые или существующие пользователи платформы этот уровень открывают.
Когда вы покупаете уровень, с самого начала идёт серая полоса, после неё «цветная» полоса, оплата будет идти ТОЛЬКО на «цветной» полосе рандомно в любой момент, бывает и на 99% уровня, то есть вы ТОЧНО получите 1 оплату 74% от стоимости 1 уровня за период продвижения цветной полосы по уровню.
К сожалению нет, только за 3 и 4 уровень вы будете постоянно получать выплату, а по 5му уровню только 2 раза, но после открытия 6го уровня вы будете получать уже постоянно и за 5й уровень, ну и так далее, в этом логика игры
Это децентрализованная игра, админы не держат ваши деньги в руках и раздают их по очереди, выплата сразу на кошелёк идёт, но у админов есть своя выгода, к примеру заходя не по рефералке а просто регаться, как это 80% людей делают, у них автоматом стоит id1 , это аккаунт создателей, на момент написания это эй статьи там находится большое количество BNB. Скам или нет — решать вам, пока работает и точно будет работать в ближайшее время. Не заходите на кредитные деньги, открывайте только первый уровень и далее просто реинвестируйте